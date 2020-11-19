В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия имеет возможность защитить строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили ситуацию вокруг «Северного потока-2»

По словам Эрнста, такой шанс имеется пока США готовы обсуждать этот вопрос до введения очередной санкций против проекта. Между тем, он отметил, что Германия не оставит потенциальные санкции без ответа. В частности, Эрнст озвучил предложение ввести штрафные санкции на газ из Соединенных штатов.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.




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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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