В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток-2»

По словам Эрнста, такой шанс имеется пока США готовы обсуждать этот вопрос до введения очередной санкций против проекта. Между тем, он отметил, что Германия не оставит потенциальные санкции без ответа. В частности, Эрнст озвучил предложение ввести штрафные санкции на газ из Соединенных штатов.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.











