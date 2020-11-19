В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток-2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия имеет возможность защитить строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Эрнста, такой шанс имеется пока США готовы обсуждать этот вопрос до введения очередной санкций против проекта. Между тем, он отметил, что Германия не оставит потенциальные санкции без ответа. В частности, Эрнст озвучил предложение ввести штрафные санкции на газ из Соединенных штатов.
Ранее стало известно, что американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.
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