Новости за ночь: ЕС отзывает послов из Белоруссии

Об отзыве своих послов для консультаций ранее уже сообщил Минск. Кроме того, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложено сократить число своих дипломатов в Белоруссии, пишут «Известия».

Ранее Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, объявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил этот шаг российских властей.

