Новости за ночь: ЕС отзывает послов из Белоруссии
Европейский союз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter.
Он также поблагодарил Евросоюз за единую позицию по Минску с Польшей и Литвой. Ранее Литва уже решила отозвать главу своего диппредставительства.
Об отзыве своих послов для консультаций ранее уже сообщил Минск. Кроме того, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Польше и Литве предложено сократить число своих дипломатов в Белоруссии, пишут «Известия».
Ранее Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, объявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил этот шаг российских властей.
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