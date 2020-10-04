Против участников протеста в Витибске силовики применили перцовый газ

Милиция в белорусском Витебске использовала против участников несанкционированного протеста оппозиции перцовый газ, сообщает Интерфакс.

Появилось видео применения водометов на акции протеста в Минске

Это произошло, когда митингующие пытались отбить у силовиков задержанных на акции солидарности с минским несанкционированным маршем оппозиции.

О пострадавших не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости
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