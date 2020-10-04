Против участников протеста в Витибске силовики применили перцовый газ
4 октября 202017:55
Милиция в белорусском Витебске использовала против участников несанкционированного протеста оппозиции перцовый газ, сообщает Интерфакс.
Это произошло, когда митингующие пытались отбить у силовиков задержанных на акции солидарности с минским несанкционированным маршем оппозиции.
О пострадавших не сообщается.
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4 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru