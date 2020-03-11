Крупнейшие музеи Мадрида закроют на неопределенный срок
Минкультуры Испании объявило о закрытии на неопределенный срок крупнейших музеев и культурных центров Мадрида на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, будут закрыты музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы и еще более десятка учреждений культуры и искусства. Двери музеев закроют с 12 марта.
Целью такой меры в ведомстве назвали "гарантию здоровья посетителей, пользователей и сотрудников".
Согласно последним данным, в Испании было зафиксировано более 2 тысяч заражения коронавирусом, около 50 из них закончились летальным исходом. Мадрид является одним из городов, где зафиксировано наибольшее число заражений.
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