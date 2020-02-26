Новорожденная китаянка излечилась от коронавируса без лекарств
Зараженная коронавирусом новорожденная девочка в китайском Ухане смогла вылечиться без лекарств. На это потребовалось всего 17 дней, пишет издание The Mirror.
Девочка, которую назвали Сяо Сяо, родилась в детской больнице Уханя. Один из ее родителей был заражен вирусом COVID-19. У младенца была респираторная инфекция и небольшое осложнение на сердце. По словам медиков, так как состояние девочки было удовлетворительным, лекарства ей решили не давать.
Через 17 дней анализы на коронавирус показали отрицательный результат.
В ВОЗ считают, что страны мира не готовы к распространению коронавируса нового типа. Соответствующее заявление сделал помощник главы ВОЗ Брюс Эйлворд. В настоящее время вирус зарегистрирован в более чем 20 странах. По последим данным, количество случаев заражения превысило 80 тысяч.
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