В ВОЗ заявили о неготовности мира к быстрому распространению коронавируса

В ВОЗ считают, что страны мира не готовы к распространению коронавируса нового типа. Соответствующее заявление сделал помощник главы ВОЗ Брюс Эйлворд, пишет Интерфакс.

По словам Эйлворда, государства стали слишком поздно готовиться к вспышке инфекции. Он предположил, что быстрое реагирование на вирус КНР и профессиональное лечение заболевших вызвало «ложное чувство безопасности» в других странах. Он также призвал все страны более серьезно подходить к данному вопросу.

Вспышка коронавируса COVID-2019 Была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в более чем 20 странах. По последим данным, количество случаев заражения превысило 80 тысяч.



