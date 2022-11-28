Новое итальянское правительство продолжит политику отказа от российского газа

Новое правительство Италии продолжит политику отказа от газа из России к середине 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина.

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Известно, что ранее Италия получала до 29 млрд кубометров российского газа ежегодно, что составляло 40% от общего объема потребляемого страной топлива. Решение отказаться от российских поставок Италия приняла после начала спецоперации на Украине.

По словам экс-министра по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, зависимость Рима от российского топлива снизилась с 40% до 20%. Недостающий объем компенсируется благодаря росту закупок у других поставщиков, в частности, у Алжира.

Ранее издание The Economist заявило, что неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе предстоящей зимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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