Новое итальянское правительство продолжит политику отказа от российского газа

Известно, что ранее Италия получала до 29 млрд кубометров российского газа ежегодно, что составляло 40% от общего объема потребляемого страной топлива. Решение отказаться от российских поставок Италия приняла после начала спецоперации на Украине.

По словам экс-министра по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, зависимость Рима от российского топлива снизилась с 40% до 20%. Недостающий объем компенсируется благодаря росту закупок у других поставщиков, в частности, у Алжира.

Ранее издание The Economist заявило, что неблагоприятные погодные условия, эпидемии и рост цен на электричество повлияют на рост смертности в Европе предстоящей зимой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

