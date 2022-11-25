Еврокомиссия: новый механизм ЕС не запрещает отдельным странам закупать газ из России
Новый механизм совместных закупок газа для Европейского Союза, через который нельзя будет приобретать российское топливо, не запрещает отдельным странам объединения поставлять газ из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
По его словам, поставлять российский газ запрещено через совместные покупки, но не вообще.
Как заявили в Еврокомиссии, её представители не работали и не работают над запретом импорта газа из России в ЕС.
Ранее стало известно, что Европа ограничит цены на газ из РФ с рядом оговорок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Кулеба: У ВСУ есть данные, что упавшая в Польше ракета была не украинской
- Еврокомиссия: новый механизм ЕС не запрещает отдельным странам закупать газ из России
- Путин попросил поблагодарить бойцов из Чечни за вклад в работу в СВО
- «Мы все из этого мира уйдём». Путин заявил о неизбежности смерти
- СМИ: вдова Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
- Путин вынес на Совбез РФ встречу глав СВР и ЦРУ в Анкаре
- Путин: каждый день в Кремле обсуждается вопрос с обмундированием военнослужащих
- Путин подтвердил, что частичная мобилизация закончилась
- СМИ: «Единая Россия» отказалась проводить ежегодный съезд
- Путин назвал героями всех участников СВО на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru