Еврокомиссия: новый механизм ЕС не запрещает отдельным странам закупать газ из России

Новый механизм совместных закупок газа для Европейского Союза, через который нельзя будет приобретать российское топливо, не запрещает отдельным странам объединения поставлять газ из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

По его словам, поставлять российский газ запрещено через совместные покупки, но не вообще.