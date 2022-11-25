Еврокомиссия: новый механизм ЕС не запрещает отдельным странам закупать газ из России

Новый механизм совместных закупок газа для Европейского Союза, через который нельзя будет приобретать российское топливо, не запрещает отдельным странам объединения поставлять газ из России, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

По его словам, поставлять российский газ запрещено через совместные покупки, но не вообще.

СМИ: В ЕС недовольны планом ввести ограничение цен на российский газ

Как заявили в Еврокомиссии, её представители не работали и не работают над запретом импорта газа из России в ЕС.

Ранее стало известно, что Европа ограничит цены на газ из РФ с рядом оговорок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПоставкиЕвросоюзРоссийский ГазЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры