Новая Зеландия вводит санкции против 14 лиц и семи организаций из России

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 14 лиц и семи организаций в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом сообщили в МИД Новой Зеландии.

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«Сегодня мы вводим санкции против 14 лиц и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В состав этой группы входят военнослужащие, оборонные структуры и руководители... СМИ, а также военизированная организация и ее высокопоставленные командиры», — подчеркнула министр иностранных дел Нанайя Махута.

В частности, ограничения касаются руководителей и акционеров компаний-разработчиков и производителей ракет и огнестрельного оружия. Также санкции затронут членов военизированных групп, связанных с группой «Вагнер».

Кроме того, под ограничения подпадет базирующееся в Крыму агентство News Front, пишет RT.

Вошедшим в санкционные списки заморозят активы и запретят посещать Новую Зеландию, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНовая Зеландия
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