Канада ввела санкции против Мантурова, Зубкова и Новака
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении канадского санкционного списка против России, сообщает пресс-служба правительства североамериканской страны.
В сообщении говорится, что под ограничения попали 35 высокопоставленных должностных лиц, а том числе из числа руководителей «Газпрома» и его дочерних компаний, а также шесть предприятий энергетического сектора.
Уточняется, что в «чёрный» список попали председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
В список компаний, в отношении которых ввели ограничения, попали ООО «Молжаниново», ООО «Сибуглемет Групп», ООО «Трансойл», ПАО «Лукойл», АО «ННК» и Страховая компания «СОГАЗ».
Ранее Министерство финансов США объявило об очередном расширении антироссийского санкционного списка, внеся в него ещё восемь граждан РФ и 12 организаций, в том числе певицу Жасмин, её супруга Илана Шора, а также российского бизнесмена Игоря Чайку (сына экс-гепрокурора РФ Юрия Чайки), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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