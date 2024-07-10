Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16

При этом на Западе активно готовят украинских пилотов для управления F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Вместе с тем депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что сегодня у Киева отсутствует необходимая инфраструктура для F-16, без которой они превратятся в мишень для российской армии.

Ранее Нидерланды выдали необходимое разрешение на поставку Киеву истребителей F-16.

