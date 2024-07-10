Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16
Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу норвежского правительства Йонаса Гар Стере.
При этом на Западе активно готовят украинских пилотов для управления F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Вместе с тем депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что сегодня у Киева отсутствует необходимая инфраструктура для F-16, без которой они превратятся в мишень для российской армии.
Ранее Нидерланды выдали необходимое разрешение на поставку Киеву истребителей F-16.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru