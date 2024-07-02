Нидерланды выдали разрешение на передачу Киеву F-16

Нидерланды выдали необходимое разрешение на поставку Киеву истребителей F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Кайсу Оллонгрен.

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Она передала соответствующую информацию парламенту. Точная дата первой поставки держится в секрете по соображениям безопасности.

Ранее командующий военно-воздушными силами королевства Арнуд Столлманн заявил, что Нидерланды надеются, что удастся до наступления осени передать Украине американские истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаНидерландыИстребители

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