Нидерланды выдали разрешение на передачу Киеву F-16
2 июля 202402:02
Нидерланды выдали необходимое разрешение на поставку Киеву истребителей F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны Кайсу Оллонгрен.
Она передала соответствующую информацию парламенту. Точная дата первой поставки держится в секрете по соображениям безопасности.
Ранее командующий военно-воздушными силами королевства Арнуд Столлманн заявил, что Нидерланды надеются, что удастся до наступления осени передать Украине американские истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru