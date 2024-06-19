«Соблюсти статус-кво»: Истребители F-16 разместят на Украине для оперативности

Самолеты F-16 не могут быть размещены только на зарубежных стоянках, так как это будет политически опасным решением, а с аэродромов Украины их быстрее отправлять в зону боевых действий. Об этом НСН заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой», военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Поставляемые Киеву истребители F-16 планируется разместить на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS. До этого начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Киев планирует оставить часть самолетов на авиабазах за пределами страны, чтобы они не стали «мишенями» на украинских стоянках. Лукашевич отметил, что размещение самолетов F-16 только на иностранных аэродромах в нынешней ситуации выглядит спорно.