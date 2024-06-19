«Соблюсти статус-кво»: Истребители F-16 разместят на Украине для оперативности
Истребители F-16 будут летать на боевые задания с украинских аэродромов, а прятаться от российских ракет - на иностранных, рассказал военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Самолеты F-16 не могут быть размещены только на зарубежных стоянках, так как это будет политически опасным решением, а с аэродромов Украины их быстрее отправлять в зону боевых действий. Об этом НСН заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой», военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Поставляемые Киеву истребители F-16 планируется разместить на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS. До этого начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Киев планирует оставить часть самолетов на авиабазах за пределами страны, чтобы они не стали «мишенями» на украинских стоянках. Лукашевич отметил, что размещение самолетов F-16 только на иностранных аэродромах в нынешней ситуации выглядит спорно.
«Если все самолеты будут размещены за пределами Украины, то это получается не очень красиво. Это бы выглядело как то, что союзники Украины предоставляют свою территорию для базирования оружия, которое будет использоваться Украиной в боевых действиях против России. Поэтому до сих пор речь шла только о передаче украинской стороне каких-то систем вооружения, а дальше она уже сама их размещает и использует», - объяснил он.
Лукашевич считает, что при базировании самолетов будет найден компромисс, который подразумевает их стоянку как на Украине, так и на западных аэродромах.
«С другой стороны, самолеты, находящиеся на украинских аэродромах, — уязвимы. То есть вся территория Украины простреливается Россией. Поэтому, я думаю, что здесь некий компромисс. Базирование некой части самолетов не на территории Украины гарантирует, что они не будут уничтожены на земле. С другой стороны, оперативные вылеты целесообразно проводить все-таки с украинской территории, потому что она приближена к линии фронта. Поэтому можно предположить, что будет определенная ротация самолетов между зарубежными аэродромами. Там проще обеспечить их обслуживание. А украинские аэродромы — это некие стартовые пункты, с которых самолеты в ближайшие день-два будут вылетать в зону боевых действий. Так будет соблюден статус-кво», - пояснил он.
Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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