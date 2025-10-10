Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы», - ответил помощник российского лидера на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что главу Белого дома номинировали на премию мира 2025 года. Нобелевский комитет уже определил лауреата, последнее заседание органа прошло 6 октября, отмечает РЕН ТВ. Победитель будет объявлен 10 октября.

ФОТО: AP / ТАСС
