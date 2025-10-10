Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
10 октября 202509:11
Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Александру Юнашеву.
«Я думаю, в данный момент поддержала бы», - ответил помощник российского лидера на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что главу Белого дома номинировали на премию мира 2025 года. Нобелевский комитет уже определил лауреата, последнее заседание органа прошло 6 октября, отмечает РЕН ТВ. Победитель будет объявлен 10 октября.
