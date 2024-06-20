Нидерланды планируют передать Украине истребители F-16 до начала осени
Нидерланды надеются, что удастся до наступления осени передать Украине американские истребители F-16 Fighting Falcon, заявил командующий военно-воздушными силами королевства Арнуд Столлманн, сообщает The Guardian.
По его словам, в Амстердаме полагают, что боевые машины вскоре поднимутся в украинское небо.
«Примерно этим летом все выстраивается в линию», — отметил генерал.
Он также добавил, что режим обучения украинских пилотов был непростым, так к учить приходилось также и технических специалистов по обслуживанию истребителей.
Ранее экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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