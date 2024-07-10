Нидерланды перечислят Украине 300 млн евро на вооружение для F-16
Нидерланды перечислят Украине дополнительные 300 млн евро на закупку оружия для истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Нидерландов.
В ведомстве напомнили, что на покупку вооружений для указанных самолетов ранее уже были зарезервированы 150 млн евро.
По данным авторов материала, вооружение будет приобретаться напрямую у изготовителей.
Ранее занимающаяся производством пропанта для нефтяных скважин уральская компания «Форэс» объявила о вознаграждении в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, если они появятся на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нидерланды перечислят Украине 300 млн евро на вооружение для F-16
- Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании
- НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину
- Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию
- Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
- Футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
- Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году
- СМИ: Блогер Лерчек официально развелась с мужем
- Матвиенко: В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны
- Издание «The Moscow Times» признали в РФ нежелательной организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru