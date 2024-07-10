Нидерланды перечислят Украине 300 млн евро на вооружение для F-16

Нидерланды перечислят Украине дополнительные 300 млн евро на закупку оружия для истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

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В ведомстве напомнили, что на покупку вооружений для указанных самолетов ранее уже были зарезервированы 150 млн евро.

По данным авторов материала, вооружение будет приобретаться напрямую у изготовителей.

Ранее занимающаяся производством пропанта для нефтяных скважин уральская компания «Форэс» объявила о вознаграждении в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, если они появятся на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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