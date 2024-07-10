Нидерланды перечислят Украине 300 млн евро на вооружение для F-16

В ведомстве напомнили, что на покупку вооружений для указанных самолетов ранее уже были зарезервированы 150 млн евро.

По данным авторов материала, вооружение будет приобретаться напрямую у изготовителей.

Ранее занимающаяся производством пропанта для нефтяных скважин уральская компания «Форэс» объявила о вознаграждении в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, если они появятся на Украине.

