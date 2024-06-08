В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине
Занимающаяся производством пропанта для нефтяных скважин уральская компания «Форэс» объявила о вознаграждении в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, если они появятся на Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев, передает «Коммерсант».
По словам Шмонтьева, компания ранее уже выплачивала российским бойцам прмеии за подбитые танки, поставленные Киеву Западом.
Глава «Форэс» уточнил, что за первый танк было выплачено пять миллионов рублей, за все последующие – по 500 тысяч рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если эти самолеты поставят Киеву.
Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru