Картаполов: Передача Украине истребителей F-16 никак не повлияет на ход СВО
10 июля 202417:33
Россия готова к тому, что Украина получит истребители F-16. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, Киеву передадут «десяток-полтора» самолётов, однако это абсолютно ничего не изменит.
«Кроме F-16 у них ничего и не осталось... Мы давно их ждём, давно готовимся. На ход СВО это никак не повлияет», - заключил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru