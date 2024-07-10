Картаполов: Передача Украине истребителей F-16 никак не повлияет на ход СВО

Россия готова к тому, что Украина получит истребители F-16. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

По его словам, Киеву передадут «десяток-полтора» самолётов, однако это абсолютно ничего не изменит.

«Кроме F-16 у них ничего и не осталось... Мы давно их ждём, давно готовимся. На ход СВО это никак не повлияет», - заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нидерланды и Дания приступили к передаче Украине истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИстребителиСпецоперацияУкраинаГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры