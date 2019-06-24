Нидерландский фонд MH17 призвал отложить возвращение России в ПАСЕ
Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом, призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отложить восстановление права голоса российской делегации. Об этом пишет нидерландская газета Telegraaf.
По мнению руководства фонда, Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу катастрофы рейса MH17. В Фонде призывают ПАСЕ потребовать от России «твердых и явных гарантий» того, что в отношении лиц, подозреваемых в крушении малайзийского Боинга, будет проведено судебное разбирательство, а также гарантий «безоговорочного сотрудничества со следствием».
Как отмечает Газета.ру, нидерландский фонд в своем обращении обвинил Россию в «отсутствии ответственности» и «распространении дезинформации».
19 июня международная следственная группа на пресс-конференции назвала имена причастных к крушению самолета под Донецком. Были названы имена трех россиян и одного украинца. Один из них, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг свою причастность к крушению пассажирского «Боинга».
Напомним, Боинг, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года. Погибли 289 человек, находившихся на борту.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия направит заявку на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, если в понедельник, 24 июня «без изъятий» примут резолюцию, которая гарантирует делегации РФ право принимать участие в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи.
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