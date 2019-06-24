Нидерландский фонд MH17 призвал отложить возвращение России в ПАСЕ

Нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом, призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) отложить восстановление права голоса российской делегации. Об этом пишет нидерландская газета Telegraaf.

По мнению руководства фонда, Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу катастрофы рейса MH17. В Фонде призывают ПАСЕ потребовать от России «твердых и явных гарантий» того, что в отношении лиц, подозреваемых в крушении малайзийского Боинга, будет проведено судебное разбирательство, а также гарантий «безоговорочного сотрудничества со следствием».

Как отмечает Газета.ру, нидерландский фонд в своем обращении обвинил Россию в «отсутствии ответственности» и «распространении дезинформации».