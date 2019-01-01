Володин допустил возвращение России в ПАСЕ в июне

Россия направит заявку на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, если 24 числа «без изъятий» примут резолюцию, которая гарантирует делегации РФ право принимать участие в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как передает ТАСС, спикер уточнил, что, если резолюцию примут не в полном варианте, вопрос об участии России в июньской сессии будет обсуждаться отдельно. При этом, даже после возвращения в ПАСЕ, Россия оставляет за собой право покинуть Ассамблею. Это произойдёт, если полномочия делегации будут подтверждены не полностью.

Совет Госдумы на заседании 19 июня должен обсудить вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ. Тогда же будет утверждён списочный состав делегации. Всего в неё включаются семь членов Совета Федерации, 11 депутатов Госдумы. Предполагается, что возглавит делегацию вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.

