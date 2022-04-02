«Ни в коем случае»: Германия не станет задействовать свои силы на Украине

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», — подчеркнул Цорн в беседе с Welt.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку Украине 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР.

