СМИ: США помогут передать Украине танки советского производства

США и союзники намерены способствовать передаче Украине танков производства СССР. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванного представителя Соединенных Штатов.

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По словам источника газеты, танки позволят Киеву наносить артиллерийские удары «на дальние расстояния против российских целей в Донбассе». Передача техники должна начаться в ближайшее время. При этом не уточняется, сколько танков предоставят Украине и из каких стран.

Если передача техники будет выполнена, это станет первым случаем, когда США участвовали в передаче танков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиСШАУкраина
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