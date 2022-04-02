СМИ: США помогут передать Украине танки советского производства
США и союзники намерены способствовать передаче Украине танков производства СССР. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на неназванного представителя Соединенных Штатов.
По словам источника газеты, танки позволят Киеву наносить артиллерийские удары «на дальние расстояния против российских целей в Донбассе». Передача техники должна начаться в ближайшее время. При этом не уточняется, сколько танков предоставят Украине и из каких стран.
Если передача техники будет выполнена, это станет первым случаем, когда США участвовали в передаче танков.
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