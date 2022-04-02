СМИ: США помогут передать Украине танки советского производства

По словам источника газеты, танки позволят Киеву наносить артиллерийские удары «на дальние расстояния против российских целей в Донбассе». Передача техники должна начаться в ближайшее время. При этом не уточняется, сколько танков предоставят Украине и из каких стран.

Если передача техники будет выполнена, это станет первым случаем, когда США участвовали в передаче танков.

