СМИ: Германия поставит Украине 58 бронетранспортеров

По данным издания, речь идёт о технике типа PbV-501, которая в конце 90-х годов была передана Швеции, а затем продана чешской оборонной компании.

Для окончательного решения вопроса, согласно немецким законам, требуется получить одобрение действующего правительства.

Ранее в итальянском городе Генуя профсоюзные рабочие вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину, сообщает RT.