СМИ: Германия поставит Украине 58 бронетранспортеров

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила поставку украинской армии 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР, сообщает газета Welt am Sonntag.

Великобритания направит дополнительно летательные вооружения на Украину

По данным издания, речь идёт о технике типа PbV-501, которая в конце 90-х годов была передана Швеции, а затем продана чешской оборонной компании.

Для окончательного решения вопроса, согласно немецким законам, требуется получить одобрение действующего правительства.

Ранее в итальянском городе Генуя профсоюзные рабочие вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаГермания
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