Нежелание НАТО помогать ВСУ объяснили неуверенностью в силах Украины

Страны Североатлантического альянса постепенно отказываются от военной поддержки Украины из-за неуверенности в способности ВСУ победить на поле боя. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине

По мнению авторов материала, ряд союзников не называют конкретные цифры, маскируя их обещаниями продолжать оказывать поддержку на том же уровне.

Сложнее всего, по словам источников агентства, регулярно переоценивать прогнозируемые расходы на военную помощь, ориентируясь на непредсказуемо развивающуюся ситуацию на фронте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна «ни оружием, ни деньгами, ни военными» не примет участия в военной миссии НАТО на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеПомощьЗападВСУСпецоперацияУкраина

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