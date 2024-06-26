Нежелание НАТО помогать ВСУ объяснили неуверенностью в силах Украины

По мнению авторов материала, ряд союзников не называют конкретные цифры, маскируя их обещаниями продолжать оказывать поддержку на том же уровне.

Сложнее всего, по словам источников агентства, регулярно переоценивать прогнозируемые расходы на военную помощь, ориентируясь на непредсказуемо развивающуюся ситуацию на фронте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна «ни оружием, ни деньгами, ни военными» не примет участия в военной миссии НАТО на Украине.

