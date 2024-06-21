Орбан: Венгрия не примет никакого участия в миссии НАТО на Украине

«Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти», — заявил политик.

По словам Орбана, ему удалось достичь «минимальной цели» и договориться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Будапешт не станет участвовать в миссии альянса. Премьер также отметил, что движение «поезда» к конфликту может остановиться, если «удачно сложатся звезды». Кроме того, Орбан высказал мнение, что ситуацию сможет урегулировать только бывший президент США Дональд Трамп, если он вновь станет главой государства по итогам выборов осенью.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не будет участвовать в любых операциях НАТО против России, напоминает «Свободная пресса».

