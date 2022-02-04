Компания Apple первой исполнила «закон о приземлении»

Таким образом, Apple первой выполнила действия, необходимые иностранным компаниям, согласно «закона о приземлении».

Ранее американская компания зарегистрировала на официальном сайте Роскомнадзора личный кабинет, после чего ей осталось разместить на своих инфоресурсах электронную форму и создать филиал, или открыть представительство, или учредить юридическое лицо в РФ, сообщает Ura.ru.

Согласно «закону о приземлении», иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ уполномоченные представительства. В составленный Роскомнадзором перечень включены компании Google, Apple, Meta Platforms, TikTok, Twitter, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Twitch, Pinterest.

