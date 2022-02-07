Meta планирует закрыть в Европе Facebook и Instagram

В компании Meta рассматривают возможность закрытия на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом говорится в отчете, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что проблемы организации связаны с принятием в Евросоюзе нового закона, который предусматривает хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящий момент данные компании Meta находятся и в Европе, и в США.

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Изменение этого законодательства в ЕС представители компании считают угрозой для осуществления деятельности Facebook и Instagram, поэтому без трансатлантической системы передачи данных Meta может полностью уйти с европейского рынка.

По мнению вице-президента по глобальным вопросам Ника Клегга, этот закон отрицательно повлияет не только на ландшафт интернета, но и на всех владельцев бизнеса, полагающихся на механизмы соцсетей.

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