Meta планирует закрыть в Европе Facebook и Instagram

В компании Meta рассматривают возможность закрытия на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом говорится в отчете, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Отмечается, что проблемы организации связаны с принятием в Евросоюзе нового закона, который предусматривает хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящий момент данные компании Meta находятся и в Европе, и в США.