Meta планирует закрыть в Европе Facebook и Instagram
В компании Meta рассматривают возможность закрытия на территории ЕС социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом говорится в отчете, предоставленном Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Отмечается, что проблемы организации связаны с принятием в Евросоюзе нового закона, который предусматривает хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящий момент данные компании Meta находятся и в Европе, и в США.
Изменение этого законодательства в ЕС представители компании считают угрозой для осуществления деятельности Facebook и Instagram, поэтому без трансатлантической системы передачи данных Meta может полностью уйти с европейского рынка.
По мнению вице-президента по глобальным вопросам Ника Клегга, этот закон отрицательно повлияет не только на ландшафт интернета, но и на всех владельцев бизнеса, полагающихся на механизмы соцсетей.
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