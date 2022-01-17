Оборотные штрафы компаний Google и Meta достигли 5% от годового дохода

Оборотные штрафы, наложенные на компании Google и Meta российскими судами, составили 5% от их годового дохода. Это следует из опубликованных текстов решений.

Размер штрафов для американских компаний составил 144 для Google и 39,8 млрд рублей для Meta. Однако год, в который были заработаны эти средства, в судебных решениях не указан.

Штрафы на IT-компанию впервые были наложены в 2021 году. Так, суду удалось взыскать с Google 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной в РФ информации.

Ранее мессенджер Viber открыл представительство в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

