Нетаньяху: Жертвы среди гражданских — сопутствующие
Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что целью властей являются «террористы», а жертвы среди мирного населения являются сопутствующей потерей, сообщает РИА Новости.
По его словам, по мере продолжения наземной операции число жертв среди мирного населения «неуклонно снижается», так как жители Газы покидают свои территории. Премьер-министр отметил, что цель Израиля — минимизировать жертвы среди мирного населения.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru