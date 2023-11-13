Нетаньяху: Жертвы среди гражданских — сопутствующие

Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что целью властей являются «террористы», а жертвы среди мирного населения являются сопутствующей потерей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, по мере продолжения наземной операции число жертв среди мирного населения «неуклонно снижается», так как жители Газы покидают свои территории. Премьер-министр отметил, что цель Израиля — минимизировать жертвы среди мирного населения.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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