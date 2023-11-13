Нетаньяху: Жертвы среди гражданских — сопутствующие

По его словам, по мере продолжения наземной операции число жертв среди мирного населения «неуклонно снижается», так как жители Газы покидают свои территории. Премьер-министр отметил, что цель Израиля — минимизировать жертвы среди мирного населения.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

