Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

Боевые действия на территории сектора Газа могут продлиться еще несколько месяцев, сообщил изданию The Times of Israel глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Он объяснил это тем, что для победы нужно больше времени. Отмечается, что пока израильская армия не достигнет всех целей наступления. Речь идет, прежде всего об уничтожении палестинского движения ХАМАС и освобождении всех заложников.

Ранее стало известно, что при атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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