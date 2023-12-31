Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
31 декабря 202301:02
Боевые действия на территории сектора Газа могут продлиться еще несколько месяцев, сообщил изданию The Times of Israel глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он объяснил это тем, что для победы нужно больше времени. Отмечается, что пока израильская армия не достигнет всех целей наступления. Речь идет, прежде всего об уничтожении палестинского движения ХАМАС и освобождении всех заложников.
Ранее стало известно, что при атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
- Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
- Журналист Ковалик: Запад молчит об атаках на Белгород
- Группа «Кипелов» посвятила новый сингл Курской битве
- Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни
- Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде
- Львова-Белова: трое детей погибли, 15 пострадали при обстреле Белгорода
- Гладков: В Белгороде громко - работают ВС РФ на ту сторону
- Массовые мероприятия отменили в Белгородской области после обстрелов ВСУ
- Исследование: Алкоголь и одиночество повышают риск раннего слабоумия
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru