Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

Он объяснил это тем, что для победы нужно больше времени. Отмечается, что пока израильская армия не достигнет всех целей наступления. Речь идет, прежде всего об уничтожении палестинского движения ХАМАС и освобождении всех заложников.

Ранее стало известно, что при атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

