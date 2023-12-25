В секторе Газа конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы

Конвой с едой и водой ограбили по дороге голодающие местные жители. Инцидент произошел 23 декабря, сообщила организация на своей странице в соцсети X.

Продукты питания предназначались для двух больниц Газы. В организации констатировали, что уровень голода в палестинском анклаве достиг катастрофического уровня.

Представитель ВОЗ Ахмед Аль-Мандхари заявил, что с риском голода сталкиваются все 2,2 миллиона жителей сектора Газа.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, свои дома покинули 1,9 миллиона жителей анклава. Он посетовал на отсутствие эффективной системы защиты населения во время боевых действий, отмечает «Радиоточка НСН».

