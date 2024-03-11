Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа может завершиться через 1-2 месяца
Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, сообщил изданию Politico глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.
По его словам, в настоящее время уничтожено три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. Премьер заявил, что прекращения огня в период Рамадана не будет, если ХАМАС не отпустит оставшихся израильских заложников. Нетаньяху указал, что пока не наблюдает «прорыва» в переговорах. При этом, некоторые арабские лидеры дают молчаливое одобрение на продолжение операции в секторе Газа.
Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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