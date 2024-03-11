Нетаньяху не исключил военную операцию против «Хезболлы»
Израиль может провести военную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболлах», сообщил изданию Politico израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
По его словам, жители севера Израиля оставили свои дома из страха, что «Хезболлах» совершит массовые убийства на северной границе с Ливаном, также, как палестинское движение ХАМАС на границе с сектором Газа.
«Поэтому мы сделаем все, что мы можем для восстановления безопасности для них и их возвращения домой», — сказал глава правительства Израиля. Он не исключил, что придется прибегнуть к военным методам, если этого потребует ситуация.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru