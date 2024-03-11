Нетаньяху не исключил военную операцию против «Хезболлы»

По его словам, жители севера Израиля оставили свои дома из страха, что «Хезболлах» совершит массовые убийства на северной границе с Ливаном, также, как палестинское движение ХАМАС на границе с сектором Газа.

«Поэтому мы сделаем все, что мы можем для восстановления безопасности для них и их возвращения домой», — сказал глава правительства Израиля. Он не исключил, что придется прибегнуть к военным методам, если этого потребует ситуация.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Нетаньяху действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

