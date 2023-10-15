Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел первое заседание чрезвычайного правительства страны, пишет ТАСС.

Ударная «Хезболла». Ливанское движение может сыграть решающую роль в конфликте в секторе Газа

Глава правительства выразил уверенность, что страна победит палестинское движение ХАМАС. По словам Нетаньяху, радикалам не стоит надеяться, что конфликт положит начало ослаблению Израиля.

«Мы уничтожим ХАМАС», - подчеркнул Нетаньяху.

По информации издания Axios, Иран предупредил Израиль, что может вмешаться в конфликт, если Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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