Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
15 октября 202315:49
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел первое заседание чрезвычайного правительства страны, пишет ТАСС.
Глава правительства выразил уверенность, что страна победит палестинское движение ХАМАС. По словам Нетаньяху, радикалам не стоит надеяться, что конфликт положит начало ослаблению Израиля.
«Мы уничтожим ХАМАС», - подчеркнул Нетаньяху.
По информации издания Axios, Иран предупредил Израиль, что может вмешаться в конфликт, если Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru