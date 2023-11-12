Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль
После окончания военной операции в секторе Газа Израиль рассчитывает на полную демилитаризацию анклава, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По его словам, там будет установлен контроля в сфере безопасности. При этом разговоры о будущем сектора Газа будут вестись после полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.
Ранее Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба мирному населению в секторе Газа лежит на палестинском движении ХАМАС, «а не на Израиле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru