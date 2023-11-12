Нетаньяху заявил, что Израиль демилитаризует сектор Газа и возьмет под контроль

По его словам, там будет установлен контроля в сфере безопасности. При этом разговоры о будущем сектора Газа будут вестись после полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба мирному населению в секторе Газа лежит на палестинском движении ХАМАС, «а не на Израиле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

