Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за ущерб мирному населению Газы

Слова политика приводит офис премьер-министра в соцсети X.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив делает все возможное, чтобы не причинить вреда гражданским, и призывает их покинуть зоны боевых действий. При этом ХАМАС якобы делает все для недопущения перемещения мирных в безопасные районы и «использует их в качестве живого щита».

«Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС», — заявил премьер.

Ранее стало известно, что в секторе Газа в результате израильских бомбардировок погибли 10 812 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

