Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за ущерб мирному населению Газы
Ответственность за нанесение ущерба мирному населению в секторе Газа лежит на палестинском движении ХАМАС, «а не на Израиле». Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Слова политика приводит офис премьер-министра в соцсети X.
По словам Нетаньяху, Тель-Авив делает все возможное, чтобы не причинить вреда гражданским, и призывает их покинуть зоны боевых действий. При этом ХАМАС якобы делает все для недопущения перемещения мирных в безопасные районы и «использует их в качестве живого щита».
«Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС», — заявил премьер.
Ранее стало известно, что в секторе Газа в результате израильских бомбардировок погибли 10 812 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru