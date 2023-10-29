Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности
Глава кабмина Израиля Беньямин Нетаньяху удалил пост в соцсети X (бывший Twitter) с обвинениями в адрес службы безопасности страны о том, что ее сотрудники не предупредили его о возможности нападении палестинских боевиков ХАМАС.
После критики пользователей Нетпньяху удалил свой пост, сообщает издание Times of Israel.
«Поскольку возмущение по поводу его комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло, премьер-министр Беньямин Нетаньяху удалил это заявление», – сообщает газета.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение. Отказ премьера связан с его конфликтом с военным руководством и желанием добиться единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля а также опасений потерять общественное доверие в случае провала операции. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани
- Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок
- Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину
- Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА
- Депутат Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска
- В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива
- В Коми в результате взрыва резервуара с нефтью пострадал человек
- Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности
- Количество жертв аварии на шахте в Казахстане превысило 40
- Губернатор Ростовской области заявил о сбитых целях над регионом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru