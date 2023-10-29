Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности

Глава кабмина Израиля Беньямин Нетаньяху удалил пост в соцсети X (бывший Twitter) с обвинениями в адрес службы безопасности страны о том, что ее сотрудники не предупредили его о возможности нападении палестинских боевиков ХАМАС.

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После критики пользователей Нетпньяху удалил свой пост, сообщает издание Times of Israel.

«Поскольку возмущение по поводу его комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло, премьер-министр Беньямин Нетаньяху удалил это заявление», – сообщает газета.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение. Отказ премьера связан с его конфликтом с военным руководством и желанием добиться единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля а также опасений потерять общественное доверие в случае провала операции. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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