Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности

После критики пользователей Нетпньяху удалил свой пост, сообщает издание Times of Israel.

«Поскольку возмущение по поводу его комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло, премьер-министр Беньямин Нетаньяху удалил это заявление», – сообщает газета.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение. Отказ премьера связан с его конфликтом с военным руководством и желанием добиться единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля а также опасений потерять общественное доверие в случае провала операции. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.