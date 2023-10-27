NYT: Нетаньяху отказался подписать план наземной операции в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его», — отмечается в материале.
По данным издания, отказ премьера связан с его конфликтом с военным руководством и желанием добиться единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля.
Кроме того, NYT пишет, что Нетаньяху опасается потерять общественное доверие в случае провала операции.
Ранее премьер Израиля заявил о подготовке наземной фазы операции в Газе, при этом он не назвал ее точных сроков, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
- Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru