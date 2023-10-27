NYT: Нетаньяху отказался подписать план наземной операции в секторе Газа

«Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его», — отмечается в материале.

По данным издания, отказ премьера связан с его конфликтом с военным руководством и желанием добиться единогласного одобрения со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля.

Кроме того, NYT пишет, что Нетаньяху опасается потерять общественное доверие в случае провала операции.

Ранее премьер Израиля заявил о подготовке наземной фазы операции в Газе, при этом он не назвал ее точных сроков, напоминает RT.

