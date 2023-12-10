Нетаньяху покинул заседание правительства ради переговоров с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times of Israel.
По информации издания, Нетаньяху прервал заседание правительства и в течение 50 минут разговаривал с Путиным.
Израильский премьер поблагодарил президента России за усилия по освобождению заложников и призвал оказать давление на Красный крест для допуска к тем, кто еще удерживается в плену. При этом Нетаньяху выразил недовольство сотрудничеством РФ и Ирана.
В Москву 10 декабря доставили из сектора Газа 100 эвакуированных граждан России и членов их семей, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансы поют романсы: ФНС взялась за творческую элиту
- У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Нетаньяху покинул заседание правительства ради переговоров с Путиным
- Брянский суд арестовал отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии
- СМИ: Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу «Дуэты»
- Ударить по больному: В России рассказали о подорожании лекарств
- Баскетболиста «Зенита» Карасева унесли на носилках во время матча с ЦСКА
- СМИ: ФНС арестовала счета компании Никиты Михалкова
- ВС РФ ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ
- Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru