Нетаньяху покинул заседание правительства ради переговоров с Путиным

По информации издания, Нетаньяху прервал заседание правительства и в течение 50 минут разговаривал с Путиным.

Израильский премьер поблагодарил президента России за усилия по освобождению заложников и призвал оказать давление на Красный крест для допуска к тем, кто еще удерживается в плену. При этом Нетаньяху выразил недовольство сотрудничеством РФ и Ирана.

В Москву 10 декабря доставили из сектора Газа 100 эвакуированных граждан России и членов их семей, сообщает «Радиоточка НСН».

