Нетаньяху покинул заседание правительства ради переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times of Israel.

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По информации издания, Нетаньяху прервал заседание правительства и в течение 50 минут разговаривал с Путиным.

Израильский премьер поблагодарил президента России за усилия по освобождению заложников и призвал оказать давление на Красный крест для допуска к тем, кто еще удерживается в плену. При этом Нетаньяху выразил недовольство сотрудничеством РФ и Ирана.

В Москву 10 декабря доставили из сектора Газа 100 эвакуированных граждан России и членов их семей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильНетаньяхуВладимир Путин

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