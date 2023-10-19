«Очередная мировая?»: Байден обратится к народу по Израилю, Путин призывает к миру
Президент США Байден выступит с обращением по конфликтам на Ближнем Востоке и Украине. Между тем Медведев предупредил о риске разрастания конфликта, а Путин призвал к переговорам.
Президент США Джо Байден 19 октября выступит с обращением к нации, оно будет касаться войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС, а также ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Выступление американского лидера начнется в 20:00 19 октября в Овальном кабинете по времени Восточного побережья США (03:00 20 октября мск).
При этом Байден обратится к американцам в то время, когда палате представителей Соединенных Штатов не удается избрать нового спикера. До завершения этого процесса конгрессмены не могут среди прочего выделять средства на военную помощь партнерам Вашингтона. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что намерены продолжать поддержку Украины и Израиля.
Так, конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС нарастает. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 октября сообщила, что за сутки нанесла удар по сотням объектов ХАМАС.
«В числе объектов - пункты запуска противотанковых ракет, террористические шахты тоннелей, разведывательная инфраструктура и дополнительные командные центры», - говорится в сообщении.
При этом 17 октября во многих странах вспыхнули протесты после удара по больнице в секторе Газа. По данным Минздрава Палестины, в результате удара погиб 471 человек. Еще 322 были ранены, восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.
Стороны конфликта возложили вину друг на друга. В Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
Протесты продолжились и вечером 18 октября. Тогда пропалестинские протестующие заняли ротонду здания Кэннона комплекса американского Капитолия, которая представляет собой вход в здание. Телеканал Fox 5 со ссылкой на заявление полиции сообщал, что несколько человек были задержаны, а вокруг здания раздавались лозунги «прекращение огня сейчас».
Между тем Джо Байден 18 октября посетил Израиль. В ходе конференции с премьером страны Биньямином Нетаньяху он заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».
«На основе того, что я видел, похоже, это было сделано другой командой, не вами», - сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху.
Тем временем в России выступают за скорейшее прекращение конфликта и предупреждают о расширении его географии. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Известий» написал, что конфликт между Израилем и Палестиной является войной без правил. Политик заявил о непропорциональном применении силы против гражданского населения. Он также предупредил, что конфликт может перерасти в глобальную войну.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин 18 октября назвал удар по больнице сектора Газа гуманитарной катастрофой. В ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай он заявил, что эта атака — трагедия и «ужасное событие».
«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», - сказал Путин.
Ряд экспертов и аналитиков также заявляют, что конфликт может перерасти в масштабную войну с участием других стран. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, он может закончиться большой ирано-израильской войной.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - сказал Сатановский.
МИД Иордании на фоне атаки по больнице Газы отменил назначенный на 18 октября саммит с участием Джо Байдена по конфликту в Израиле. По данным AlJazeera, такое решение было принято после консультаций с представителями США, Египта и Палестины.
Во вторник, 17 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что одним из центральных вопросов, которые Байден намерен обсудить во время поездки на Ближний Восток, является освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Кроме того, Байден должен был обсудить вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также получить последнюю информацию от руководства страны о положении дел в ходе конфликта и о дальнейших планах военных Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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