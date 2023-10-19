«Очередная мировая?»: Байден обратится к народу по Израилю, Путин призывает к миру

«На основе того, что я видел, похоже, это было сделано другой командой, не вами», - сказал Байден, сидя рядом с Нетаньяху.

Тем временем в России выступают за скорейшее прекращение конфликта и предупреждают о расширении его географии. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Известий» написал, что конфликт между Израилем и Палестиной является войной без правил. Политик заявил о непропорциональном применении силы против гражданского населения. Он также предупредил, что конфликт может перерасти в глобальную войну.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 18 октября назвал удар по больнице сектора Газа гуманитарной катастрофой. В ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай он заявил, что эта атака — трагедия и «ужасное событие».

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», - сказал Путин.

Ряд экспертов и аналитиков также заявляют, что конфликт может перерасти в масштабную войну с участием других стран. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, он может закончиться большой ирано-израильской войной.

«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - сказал Сатановский.