Нетаньяху: Ликвидированы сотни боевиков
10 октября 202300:18
Израильская армия уничтожила сотни боевиков движения ХАМАС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу правительства Израиля Беньямина Нетаньяху.
По его словам, Иерусалим на этом останавливаться не намерен. Ранее премьер анонсировал массированную атаку на террористов ХАМАС, какой еще не было. Он отметил, что после подавления сопротивления внутри своих границ страна готова перейти от обороны к нападению.
Как сообщалось ранее, ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru