СМИ: ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня

Официальный представитель ХАМАС заявил, что обсудить с Израилем вопрос перемирия. Об этом сообщает Reuters.

В организации уточнили, что речь идет о потенциальном перемирии с соседями.

Ранее днем в ХАМАС пригрозили казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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