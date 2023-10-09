СМИ: ХАМАС готов вести переговоры с Израилем о прекращении огня
9 октября 202321:14
Официальный представитель ХАМАС заявил, что обсудить с Израилем вопрос перемирия. Об этом сообщает Reuters.
В организации уточнили, что речь идет о потенциальном перемирии с соседями.
Ранее днем в ХАМАС пригрозили казнить заложников в ответ на удары Израиля по жилым кварталам. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru