Индекс Мосбиржи упал почти на 3% по итогам основной сессии
Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию в четверг заметным снижением. По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи к закрытию потерял 2,88%, опустившись до 2 840,05 пункта.
Долларовый индекс РТС просел на 2,99% и составил 1 113,98 пункта. Индекс Мосбиржи, рассчитываемый в юанях, снизился на 2,62% — до 1 179,19 пункта.
Снижение индекса Мосбиржи стало продолжением негативной динамики, наблюдаемой на российском фондовом рынке в последние недели.
По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля, что связано с геополитической неопределенностью и ускорением недельной инфляции. Помимо этого, введение американских пошлин на поставляемые в США товары оказало дополнительное давление на рынок, передает «Радиоточка НСН».
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