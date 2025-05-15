Зеленский признал наступление российской армии по всем направлениям
Российская армия наступает по всем направлениям в зоне спецоперации России на Украине, признал украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По мнению президента Украины, сейчас ключевое направление для Вооруженных сил России — Сумское, где, по версии Зеленского, сосредоточены 67 тысяч российских военнослужащих.
Ранее Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не прилетел на российско-украинские переговоры в Стамбуле, поэтому ему, а также главе СБУ и начальнику украинского Генштаба «в Стамбуле делать нечего». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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