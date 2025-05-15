Зеленский признал наступление российской армии по всем направлениям

По мнению президента Украины, сейчас ключевое направление для Вооруженных сил России — Сумское, где, по версии Зеленского, сосредоточены 67 тысяч российских военнослужащих.

Ранее Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не прилетел на российско-украинские переговоры в Стамбуле, поэтому ему, а также главе СБУ и начальнику украинского Генштаба «в Стамбуле делать нечего». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

