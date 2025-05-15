Россиянам объяснили, как сэкономить на авиаперелете
Чтобы купить более дешёвый авиабилет следует избегать пиковых часов и дат вылета. Об этом со ссылкой на представителей авиакомпании S7 Airlines пишет «Газета.Ru».
Собеседники издания указали, что билет на утро пятницы или четверг будет дешевле, чем в пятницу вечером или утром в субботу.
Также в авиакомпании посоветовали семьям с младенцами приобретать билеты на передние ряды салона, чтобы, в случае необходимости, быстрее получить помощь от бортпроводников.
«Ведь обслуживание начинается именно с носовой части самолета», — заключили в S7.
Ранее президент РФ Путин поручил кабмину проработать с российскими авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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