Россиянам объяснили, как сэкономить на авиаперелете

Собеседники издания указали, что билет на утро пятницы или четверг будет дешевле, чем в пятницу вечером или утром в субботу.

Также в авиакомпании посоветовали семьям с младенцами приобретать билеты на передние ряды салона, чтобы, в случае необходимости, быстрее получить помощь от бортпроводников.

«Ведь обслуживание начинается именно с носовой части самолета», — заключили в S7.

Ранее президент РФ Путин поручил кабмину проработать с российскими авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

