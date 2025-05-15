«Роскосмос» сообщил об обновлении спутников «Луч»
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале, что компания «Решетнев» обновляет спутники системы «Луч».
Сейчас «Решетнев» занимается модернизированным космическим аппаратом «Луч-5ВМ», который создают на платформе среднего класса «Экспресс-1000К». Он способен работать на высоте до 20 000 километров. Сейчас спутникам системы «Луч» доступна высота до 2 000 километров.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил, что Китай не передает России технологии и не инвестирует в лунную программу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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