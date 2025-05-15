Советник Зеленского: Украинские представители прибудут в Стамбул вечером 15 мая

Пресс-секретарь Генконсульства России Андриан Андрианов также ранее сообщил, что речи об отмене российско-украинских переговоров в Стамбуле пока не идет.

Напомним, российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский — он же представлял Россию на мирных переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, в составе делегации начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, замминистра обороны России Александр Фомин и замминистра иностранных дел страны Михаил Галузин. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

