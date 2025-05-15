Опрос: Россияне назвали чипсы и сухарики самыми желанными «вкусняшками»
Большинство россиян признались, что совершают импульсивные покупки еды и балуют себя «вкусняшками». Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Пакет» от Х5 сообщает «Газета.Ru».
В частности, 75% опрошенных заявили, что делают это с целью поднять себе настроение, а ещё 35% объяснили такие покупки тем, что идут в магазин на голодный желудок. Страх не успеть полноценно поесть назвали причиной 22% россиян, а 15% респондентов указали, что всё дело в отсутствии чёткого списка продуктов.
Самыми популярными «вкусняшками» у россиян оказались чипсы и сухарики (69%). Второе место в рейтинге заняли различные сладости (53%), а третье - продукты быстрого приготовления (52%). Замкнули ТОП-5 сладкие напитки (52%) и алкоголь (48%).
Исследователи добавили, что 74% респондентов заявили, что на «что-то вкусное» уходит до четверти общего чека.
Ранее исследовательская компания NTech выяснила, что на корм для животных россияне тратят больше, чем на чашку кофе, пишут «Известия».
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