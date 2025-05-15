Путин продлил действие оборонного плана России
15 мая 202518:50
Действие плана обороны России продлено на два года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что действие оборонного плана продлевается до 2027 года.
План обороны РФ является комплексом взаимоувязанных документов, при этом его содержание засекречено. Он необходим для «осуществления мероприятий в области обороны».
Ранее Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru