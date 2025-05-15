В СТЦ считают, что H&M и IKEA вряд ли скоро вернутся в Россию

Возвращение шведских брендов H&M и IKEA на российский рынок маловероятно в ближайшей перспективе и, по мнению экспертов, может произойти в числе последних. Об этом заявила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, сообщает РИА Недвижимость.

По ее словам, обе компании придерживаются жестких корпоративных принципов, что снижает шансы на их скорое возвращение.