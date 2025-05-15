В СТЦ считают, что H&M и IKEA вряд ли скоро вернутся в Россию
Возвращение шведских брендов H&M и IKEA на российский рынок маловероятно в ближайшей перспективе и, по мнению экспертов, может произойти в числе последних. Об этом заявила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, сообщает РИА Недвижимость.
По ее словам, обе компании придерживаются жестких корпоративных принципов, что снижает шансы на их скорое возвращение.
В то же время Кермедчиева допустила, что бренд Zara, входящий в испанскую группу Inditex, может вновь появиться в торговых центрах России уже к 2027 году. При этом на маркетплейсах, по ее словам, Zara, как и H&M и Uniqlo, работать не станет — эти компании традиционно сами контролируют свои каналы продаж.
Касаясь перспектив российских производителей, вице-президент СТЦ отметила, что им потребуется не менее двух лет, чтобы достичь узнаваемости ушедших западных брендов. В частности, она указала на Askona Home, которая работает в сегменте товаров для дома. По ее оценке, компания сможет достичь значимого уровня узнавания к 2026-2027 годам, передает «Радиоточка НСН».
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